50 فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

تحويل XPF إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

50 xpf
60.32 npr

1.00000 XPF = 1.20640 NPR

Mid-market exchange rate at 03:40
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351718.2670.923283.18250.80721.54561.3707
1 SGD0.739809113.51410.68298561.53920.5971741.143451.01406
1 ZAR0.05474350.073996810.05053874.55370.0441890.08461130.075037
1 EUR1.08321.4641619.7868190.10330.87441.674191.48474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Nepalese Rupee
1 XPF1.20640 NPR
5 XPF6.03200 NPR
10 XPF12.06400 NPR
20 XPF24.12800 NPR
50 XPF60.32000 NPR
100 XPF120.64000 NPR
250 XPF301.60000 NPR
500 XPF603.20000 NPR
1000 XPF1206.40000 NPR
2000 XPF2412.80000 NPR
5000 XPF6032.00000 NPR
10000 XPF12064.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / فرنك الـ CFP
1 NPR0.82891 XPF
5 NPR4.14457 XPF
10 NPR8.28913 XPF
20 NPR16.57826 XPF
50 NPR41.44565 XPF
100 NPR82.89130 XPF
250 NPR207.22825 XPF
500 NPR414.45650 XPF
1000 NPR828.91300 XPF
2000 NPR1657.82600 XPF
5000 NPR4144.56500 XPF
10000 NPR8289.13000 XPF