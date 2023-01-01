1 فرنك غرب إفريقي إلى شلن أوغندي

تحويل XOF إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١ xof
٦ ugx

1.00000 XOF = 6.16026 UGX

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8057371.36890.921851.5410.1561.351843.956
1 GBP1.241111.698941.14411.911312.60461.676731047.43
1 CAD0.7305140.58860210.6734091.124997.41910.986924616.521
1 EUR1.08480.874051.4849811.6705911.01721.46556915.523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc BCEAO

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XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / شلن أوغندي
1 XOF6.16026 UGX
5 XOF30.80130 UGX
10 XOF61.60260 UGX
20 XOF123.20520 UGX
50 XOF308.01300 UGX
100 XOF616.02600 UGX
250 XOF1540.06500 UGX
500 XOF3080.13000 UGX
1000 XOF6160.26000 UGX
2000 XOF12320.52000 UGX
5000 XOF30801.30000 UGX
10000 XOF61602.60000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 UGX0.16233 XOF
5 UGX0.81166 XOF
10 UGX1.62331 XOF
20 UGX3.24662 XOF
50 UGX8.11655 XOF
100 UGX16.23310 XOF
250 UGX40.58275 XOF
500 UGX81.16550 XOF
1000 UGX162.33100 XOF
2000 UGX324.66200 XOF
5000 UGX811.65500 XOF
10000 UGX1623.31000 XOF