1 CFA Frangı BCEAO'dan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile XOF → UGX çevirin

1,000CFA XOF = 5,929Ush UGX

12:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 XOF → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,11486,3386
Düşük5,88605,8860
Ortalama6,00606,1588
Değişim-2.43%-6.25%
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1 XOF → UGX istatistikleri

XOF → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,1148, en düşük 5,8860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,0060 oldu. XOF → UGX kurundaki değişiklik -2.43 değerindeydi.

XOF → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,3386, en düşük 5,8860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,1588 oldu. XOF → UGX kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,621,6932.180,15
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,67
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,46

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uganda Şilini
1 XOF5,92928 UGX
5 XOF29,64640 UGX
10 XOF59,29280 UGX
20 XOF118,58560 UGX
50 XOF296,46400 UGX
100 XOF592,92800 UGX
250 XOF1.482,32000 UGX
500 XOF2.964,64000 UGX
1000 XOF5.929,28000 UGX
2000 XOF11.858,56000 UGX
5000 XOF29.646,40000 UGX
10000 XOF59.292,80000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 UGX0,16865 XOF
5 UGX0,84327 XOF
10 UGX1,68654 XOF
20 UGX3,37308 XOF
50 UGX8,43270 XOF
100 UGX16,86540 XOF
250 UGX42,16350 XOF
500 UGX84,32700 XOF
1000 UGX168,65400 XOF
2000 UGX337,30800 XOF
5000 UGX843,27000 XOF
10000 UGX1.686,54000 XOF