5 CFA Frangı BCEAO'dan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile XOF → UGX çevirin

1,000CFA XOF = 5,929Ush UGX

12:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 XOF → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,11486,3386
Düşük5,88605,8860
Ortalama6,00606,1588
Değişim-2.42%-6.25%
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1 XOF → UGX istatistikleri

XOF → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,1148, en düşük 5,8860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,0060 oldu. XOF → UGX kurundaki değişiklik -2.42 değerindeydi.

XOF → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,3386, en düşük 5,8860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,1588 oldu. XOF → UGX kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6211,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,67
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,46

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uganda Şilini
1 XOF5,92946 UGX
5 XOF29,64730 UGX
10 XOF59,29460 UGX
20 XOF118,58920 UGX
50 XOF296,47300 UGX
100 XOF592,94600 UGX
250 XOF1.482,36500 UGX
500 XOF2.964,73000 UGX
1000 XOF5.929,46000 UGX
2000 XOF11.858,92000 UGX
5000 XOF29.647,30000 UGX
10000 XOF59.294,60000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 UGX0,16865 XOF
5 UGX0,84325 XOF
10 UGX1,68650 XOF
20 UGX3,37300 XOF
50 UGX8,43250 XOF
100 UGX16,86500 XOF
250 UGX42,16250 XOF
500 UGX84,32500 XOF
1000 UGX168,65000 XOF
2000 UGX337,30000 XOF
5000 UGX843,25000 XOF
10000 UGX1.686,50000 XOF