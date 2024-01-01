20 دينار تونسي إلى جنيه مانكس

تحويل TND إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
5.05 imp

1.000 TND = 0.2525 IMP

Mid-market exchange rate at 09:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٩١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٤١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه جزيرة مان
1 TND٠٫٢٥٢٥٥ IMP
5 TND١٫٢٦٢٧٣ IMP
10 TND٢٫٥٢٥٤٥ IMP
20 TND٥٫٠٥٠٩٠ IMP
50 TND١٢٫٦٢٧٢٥ IMP
100 TND٢٥٫٢٥٤٥٠ IMP
250 TND٦٣٫١٣٦٢٥ IMP
500 TND١٢٦٫٢٧٢٥٠ IMP
1000 TND٢٥٢٫٥٤٥٠٠ IMP
2000 TND٥٠٥٫٠٩٠٠٠ IMP
5000 TND١٬٢٦٢٫٧٢٥٠٠ IMP
10000 TND٢٬٥٢٥٫٤٥٠٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Tunisian Dinar
1 IMP٣٫٩٥٩٦٨ TND
5 IMP١٩٫٧٩٨٤٠ TND
10 IMP٣٩٫٥٩٦٨٠ TND
20 IMP٧٩٫١٩٣٦٠ TND
50 IMP١٩٧٫٩٨٤٠٠ TND
100 IMP٣٩٥٫٩٦٨٠٠ TND
250 IMP٩٨٩٫٩٢٠٠٠ TND
500 IMP١٬٩٧٩٫٨٤٠٠٠ TND
1000 IMP٣٬٩٥٩٫٦٨٠٠٠ TND
2000 IMP٧٬٩١٩٫٣٦٠٠٠ TND
5000 IMP١٩٬٧٩٨٫٤٠٠٠٠ TND
10000 IMP٣٩٬٥٩٦٫٨٠٠٠٠ TND