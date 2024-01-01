10 دينار تونسي إلى جنيه مانكس

تحويل TND إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
2.53 imp

1.000 TND = 0.2525 IMP

Mid-market exchange rate at 09:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٢١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه جزيرة مان
1 TND٠٫٢٥٢٥٤ IMP
5 TND١٫٢٦٢٦٩ IMP
10 TND٢٫٥٢٥٣٧ IMP
20 TND٥٫٠٥٠٧٤ IMP
50 TND١٢٫٦٢٦٨٥ IMP
100 TND٢٥٫٢٥٣٧٠ IMP
250 TND٦٣٫١٣٤٢٥ IMP
500 TND١٢٦٫٢٦٨٥٠ IMP
1000 TND٢٥٢٫٥٣٧٠٠ IMP
2000 TND٥٠٥٫٠٧٤٠٠ IMP
5000 TND١٬٢٦٢٫٦٨٥٠٠ IMP
10000 TND٢٬٥٢٥٫٣٧٠٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Tunisian Dinar
1 IMP٣٫٩٥٩٨١ TND
5 IMP١٩٫٧٩٩٠٥ TND
10 IMP٣٩٫٥٩٨١٠ TND
20 IMP٧٩٫١٩٦٢٠ TND
50 IMP١٩٧٫٩٩٠٥٠ TND
100 IMP٣٩٥٫٩٨١٠٠ TND
250 IMP٩٨٩٫٩٥٢٥٠ TND
500 IMP١٬٩٧٩٫٩٠٥٠٠ TND
1000 IMP٣٬٩٥٩٫٨١٠٠٠ TND
2000 IMP٧٬٩١٩٫٦٢٠٠٠ TND
5000 IMP١٩٬٧٩٩٫٠٥٠٠٠ TND
10000 IMP٣٩٬٥٩٨٫١٠٠٠٠ TND