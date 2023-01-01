10 آلاف ريال قطري إلى روبية سيشيلية

تحويل QAR إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ qar
٣٦٬١٠٣٫٤٠ scr

1.00000 QAR = 3.61034 SCR

Mid-market exchange rate at 12:30
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20581.3645285.3750.8051210.93005785.3761.53728
1INR0.012018410.01639913.429750.009676260.01117789.438960.0184756
1CAD0.73286960.9791209.1430.5900480.681612575.5781.12662
1PKR0.003504160.2915670.0047814310.002821270.003259082.752080.00538687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / روبية سيشيل
1 QAR3.61034 SCR
5 QAR18.05170 SCR
10 QAR36.10340 SCR
20 QAR72.20680 SCR
50 QAR180.51700 SCR
100 QAR361.03400 SCR
250 QAR902.58500 SCR
500 QAR1805.17000 SCR
1000 QAR3610.34000 SCR
2000 QAR7220.68000 SCR
5000 QAR18051.70000 SCR
10000 QAR36103.40000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الريال القطري
1 SCR0.27698 QAR
5 SCR1.38491 QAR
10 SCR2.76982 QAR
20 SCR5.53964 QAR
50 SCR13.84910 QAR
100 SCR27.69820 QAR
250 SCR69.24550 QAR
500 SCR138.49100 QAR
1000 SCR276.98200 QAR
2000 SCR553.96400 QAR
5000 SCR1384.91000 QAR
10000 SCR2769.82000 QAR