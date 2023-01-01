500 ريال قطري إلى دولار ناميبي

تحويل QAR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ qar
٢٬٥٠١٫٧٥ nad

1.00000 QAR = 5.00350 NAD

Mid-market exchange rate at 12:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20161.36445285.3750.8048290.93015785.9011.53704
1INR0.01201910.01639933.429920.009673240.01117949.445740.0184737
1CAD0.73289660.97811209.150.5898560.6817575.9841.12649
1PKR0.003504160.2915520.0047812510.002820250.003259382.753920.00538605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Namibian Dollar
1 QAR5.00350 NAD
5 QAR25.01750 NAD
10 QAR50.03500 NAD
20 QAR100.07000 NAD
50 QAR250.17500 NAD
100 QAR500.35000 NAD
250 QAR1250.87500 NAD
500 QAR2501.75000 NAD
1000 QAR5003.50000 NAD
2000 QAR10007.00000 NAD
5000 QAR25017.50000 NAD
10000 QAR50035.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الريال القطري
1 NAD0.19986 QAR
5 NAD0.99930 QAR
10 NAD1.99860 QAR
20 NAD3.99720 QAR
50 NAD9.99300 QAR
100 NAD19.98600 QAR
250 NAD49.96500 QAR
500 NAD99.93000 QAR
1000 NAD199.86000 QAR
2000 NAD399.72000 QAR
5000 NAD999.30000 QAR
10000 NAD1998.60000 QAR