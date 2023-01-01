ألف روبية باكستانية إلى كولون سلفادوري

تحويل PKR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pkr
٣٠٫٨١ svc

1.00000 PKR = 0.03081 SVC

Mid-market exchange rate at 02:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073689.31011.465521.64890.9634518.7357
1GBP1.152611.23745102.941.689181.900551.1104821.5951
1USD0.93140.808113183.18751.365051.535860.897417.4513
1INR0.01119690.009714360.01202110.01640930.01846270.01078770.209783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / كولون سلفادوري
1 PKR0.03081 SVC
5 PKR0.15403 SVC
10 PKR0.30805 SVC
20 PKR0.61610 SVC
50 PKR1.54025 SVC
100 PKR3.08051 SVC
250 PKR7.70127 SVC
500 PKR15.40255 SVC
1000 PKR30.80510 SVC
2000 PKR61.61020 SVC
5000 PKR154.02550 SVC
10000 PKR308.05100 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Pakistani Rupee
1 SVC32.46220 PKR
5 SVC162.31100 PKR
10 SVC324.62200 PKR
20 SVC649.24400 PKR
50 SVC1623.11000 PKR
100 SVC3246.22000 PKR
250 SVC8115.55000 PKR
500 SVC16231.10000 PKR
1000 SVC32462.20000 PKR
2000 SVC64924.40000 PKR
5000 SVC162311.00000 PKR
10000 SVC324622.00000 PKR