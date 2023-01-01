10 روبية باكستانية إلى كرونة نروجية

تحويل PKR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

10 pkr
0.39 nok

1.00000 PKR = 0.03881 NOK

Mid-market exchange rate at 04:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0736589.29011.465321.647210.963518.7299
1GBP1.15311.23795102.9541.689551.899281.1109221.5962
1USD0.93140.807787183.1651.36481.534210.897417.4451
1INR0.01119940.009713070.012024310.01641070.01844780.01079060.209765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / كروني نرويجي
1 PKR0.03881 NOK
5 PKR0.19404 NOK
10 PKR0.38808 NOK
20 PKR0.77615 NOK
50 PKR1.94038 NOK
100 PKR3.88076 NOK
250 PKR9.70190 NOK
500 PKR19.40380 NOK
1000 PKR38.80760 NOK
2000 PKR77.61520 NOK
5000 PKR194.03800 NOK
10000 PKR388.07600 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Pakistani Rupee
1 NOK25.76820 PKR
5 NOK128.84100 PKR
10 NOK257.68200 PKR
20 NOK515.36400 PKR
50 NOK1288.41000 PKR
100 NOK2576.82000 PKR
250 NOK6442.05000 PKR
500 NOK12884.10000 PKR
1000 NOK25768.20000 PKR
2000 NOK51536.40000 PKR
5000 NOK128841.00000 PKR
10000 NOK257682.00000 PKR