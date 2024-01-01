10 آلاف نيراس نيجيري إلى جنيه مانكس

تحويل NGN إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 ngn
4.90 imp

1.00000 NGN = 0.00049 IMP

Mid-market exchange rate at 04:59
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922256.0150.789671134.45830.834717.013682.8895
1 EUR1.08435160.73990.85629145.833.435618.448789.8812
1 PHP0.01785240.016463710.01409752.400390.5504720.3037331.47977
1 GBP1.266351.1678370.93461170.27139.047521.5452104.967

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جزيرة مان
1 NGN0.00049 IMP
5 NGN0.00245 IMP
10 NGN0.00490 IMP
20 NGN0.00979 IMP
50 NGN0.02448 IMP
100 NGN0.04897 IMP
250 NGN0.12242 IMP
500 NGN0.24485 IMP
1000 NGN0.48969 IMP
2000 NGN0.97938 IMP
5000 NGN2.44846 IMP
10000 NGN4.89691 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / النيرة النيجيرية
1 IMP2042.10000 NGN
5 IMP10210.50000 NGN
10 IMP20421.00000 NGN
20 IMP40842.00000 NGN
50 IMP102105.00000 NGN
100 IMP204210.00000 NGN
250 IMP510525.00000 NGN
500 IMP1021050.00000 NGN
1000 IMP2042100.00000 NGN
2000 IMP4084200.00000 NGN
5000 IMP10210500.00000 NGN
10000 IMP20421000.00000 NGN