5 رينغيت ماليزي إلى جنيه جيرنزي

تحويل MYR إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

5 myr
0.83 ggp

1.00000 MYR = 0.16657 GGP

Mid-market exchange rate at 22:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856691.0839589.79991.469241.660590.9578518.4523
1 GBP1.1672811.26525104.821.714981.938341.1180821.5386
1 USD0.92250.790358182.84511.355451.531980.8837517.0232
1 INR0.01113590.009540190.012070710.01636130.01849210.01066750.205482

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه غيرنسي
1 MYR0.16657 GGP
5 MYR0.83283 GGP
10 MYR1.66566 GGP
20 MYR3.33132 GGP
50 MYR8.32830 GGP
100 MYR16.65660 GGP
250 MYR41.64150 GGP
500 MYR83.28300 GGP
1000 MYR166.56600 GGP
2000 MYR333.13200 GGP
5000 MYR832.83000 GGP
10000 MYR1665.66000 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / رينغيت ماليزي
1 GGP6.00361 MYR
5 GGP30.01805 MYR
10 GGP60.03610 MYR
20 GGP120.07220 MYR
50 GGP300.18050 MYR
100 GGP600.36100 MYR
250 GGP1500.90250 MYR
500 GGP3001.80500 MYR
1000 GGP6003.61000 MYR
2000 GGP12007.22000 MYR
5000 GGP30018.05000 MYR
10000 GGP60036.10000 MYR