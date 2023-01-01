كيات ميانماري إلى فرنك غيني

تحويل MMK إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
4090 gnf

1.00000 MMK = 4.09048 GNF

Mid-market exchange rate at 21:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.964518.8134
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1116921.6849
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880517.1741
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.01056580.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Guinean Franc
1 MMK4.09048 GNF
5 MMK20.45240 GNF
10 MMK40.90480 GNF
20 MMK81.80960 GNF
50 MMK204.52400 GNF
100 MMK409.04800 GNF
250 MMK1022.62000 GNF
500 MMK2045.24000 GNF
1000 MMK4090.48000 GNF
2000 MMK8180.96000 GNF
5000 MMK20452.40000 GNF
10000 MMK40904.80000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Myanma Kyat
1 GNF0.24447 MMK
5 GNF1.22235 MMK
10 GNF2.44470 MMK
20 GNF4.88940 MMK
50 GNF12.22350 MMK
100 GNF24.44700 MMK
250 GNF61.11750 MMK
500 GNF122.23500 MMK
1000 GNF244.47000 MMK
2000 GNF488.94000 MMK
5000 GNF1222.35000 MMK
10000 GNF2444.70000 MMK