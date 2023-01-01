كيات ميانماري إلى بيزو كولومبي

تحويل MMK إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1893.81 cop

1.00000 MMK = 1.89381 COP

Mid-market exchange rate at 21:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361750.912851.5137818.65860.7919857.15295
1 THB0.028526610.03884610.02603980.04318290.5322660.02259260.204049
1 CAD0.73434925.742610.6703321.1116413.70190.5815945.25276
1 EUR1.095538.40281.491811.6583420.44050.86767.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / البيزو الكولومبي
1 MMK1.89381 COP
5 MMK9.46905 COP
10 MMK18.93810 COP
20 MMK37.87620 COP
50 MMK94.69050 COP
100 MMK189.38100 COP
250 MMK473.45250 COP
500 MMK946.90500 COP
1000 MMK1893.81000 COP
2000 MMK3787.62000 COP
5000 MMK9469.05000 COP
10000 MMK18938.10000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Myanma Kyat
1 COP0.52804 MMK
5 COP2.64018 MMK
10 COP5.28036 MMK
20 COP10.56072 MMK
50 COP26.40180 MMK
100 COP52.80360 MMK
250 COP132.00900 MMK
500 COP264.01800 MMK
1000 COP528.03600 MMK
2000 COP1056.07200 MMK
5000 COP2640.18000 MMK
10000 COP5280.36000 MMK