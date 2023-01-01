دينار كويتي إلى تالا ساموي

تحويل KWD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٨٬٧٥١٫٧١ wst

1.00000 KWD = 8.75171 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 18:13 UTC
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KWD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660290.963718.3091
1GBP1.15311.2302102.2721.656591.914411.1111521.1115
1USD0.93730.812876183.13451.34661.556180.903317.161
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619780.01871880.01086550.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Samoan Tala
1 KWD8.75171 WST
5 KWD43.75855 WST
10 KWD87.51710 WST
20 KWD175.03420 WST
50 KWD437.58550 WST
100 KWD875.17100 WST
250 KWD2187.92750 WST
500 KWD4375.85500 WST
1000 KWD8751.71000 WST
2000 KWD17503.42000 WST
5000 KWD43758.55000 WST
10000 KWD87517.10000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Kuwaiti Dinar
1 WST0.11426 KWD
5 WST0.57132 KWD
10 WST1.14263 KWD
20 WST2.28526 KWD
50 WST5.71315 KWD
100 WST11.42630 KWD
250 WST28.56575 KWD
500 WST57.13150 KWD
1000 WST114.26300 KWD
2000 WST228.52600 KWD
5000 WST571.31500 KWD
10000 WST1142.63000 KWD