دينار كويتي إلى بيزو كولومبي

تحويل KWD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
12745800 cop

1.00000 KWD = 12745.80000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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KWD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.65881.436611.659720.9635518.2962
1GBP1.15311.2297102.231.656531.913781.1109821.097
1USD0.93770.813206183.13451.34711.55630.9034517.1562
1INR0.01127920.009781820.012028710.01620390.01872030.01086730.206367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / البيزو الكولومبي
1 KWD12745.80000 COP
5 KWD63729.00000 COP
10 KWD127458.00000 COP
20 KWD254916.00000 COP
50 KWD637290.00000 COP
100 KWD1274580.00000 COP
250 KWD3186450.00000 COP
500 KWD6372900.00000 COP
1000 KWD12745800.00000 COP
2000 KWD25491600.00000 COP
5000 KWD63729000.00000 COP
10000 KWD127458000.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Kuwaiti Dinar
1 COP0.00008 KWD
5 COP0.00039 KWD
10 COP0.00078 KWD
20 COP0.00157 KWD
50 COP0.00392 KWD
100 COP0.00785 KWD
250 COP0.01961 KWD
500 COP0.03923 KWD
1000 COP0.07846 KWD
2000 COP0.15691 KWD
5000 COP0.39229 KWD
10000 COP0.78457 KWD