سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 0.0532203 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.201% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.711% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 0.0533862 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0525245 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.489%.