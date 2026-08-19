سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 18.9712 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.161% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.034% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 19.4731 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 18.9712 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.050%.