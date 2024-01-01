История обменного курса южнокорейская вона–гамбийские даласи

Обменный курс южнокорейские воны/гамбийские даласи сейчас составляет 0,050, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.492% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,052, и минимумом, равным 0,050, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.510%.