韓元兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，韓元兌甘比亞達拉西的匯率目前為0.049，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.529%。

在過去一星期，韓元兌甘比亞達拉西的匯率波動，在25-07-2024高見0.050，並在22-07-2024低見0.049。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.165%。