فرنك قمري إلى جنيه جيرنزي

تحويل KMF إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
1.76 ggp

1.00000 KMF = 0.00176 GGP

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.491541.658110.9645518.8255
1 GBP1.1527411.2627105.2271.719421.911441.1118721.7016
1 USD0.912950.791954183.3351.36171.513780.880617.1867
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01634010.01816490.0105670.206236

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه غيرنسي
1 KMF0.00176 GGP
5 KMF0.00878 GGP
10 KMF0.01755 GGP
20 KMF0.03511 GGP
50 KMF0.08777 GGP
100 KMF0.17555 GGP
250 KMF0.43887 GGP
500 KMF0.87773 GGP
1000 KMF1.75546 GGP
2000 KMF3.51092 GGP
5000 KMF8.77730 GGP
10000 KMF17.55460 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / فرنك جزر القمر
1 GGP569.65300 KMF
5 GGP2848.26500 KMF
10 GGP5696.53000 KMF
20 GGP11393.06000 KMF
50 GGP28482.65000 KMF
100 GGP56965.30000 KMF
250 GGP142413.25000 KMF
500 GGP284826.50000 KMF
1000 GGP569653.00000 KMF
2000 GGP1139306.00000 KMF
5000 GGP2848265.00000 KMF
10000 GGP5696530.00000 KMF