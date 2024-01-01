ين ياباني إلى البر الإثيوبي Historical Exchange Rates
Welcome to the ين ياباني إلى البر الإثيوبي history summary. This is the ين ياباني (JPY) إلى البر الإثيوبي (ETB) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JPY and ETB historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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ين ياباني إلى البر الإثيوبي exchange rate history
The exchange rate for ين ياباني إلى البر الإثيوبي is currently ٠٫٧٤١ today, reflecting a 2.513% change since yesterday. Over the past week, the value of ين ياباني has remained relatively stable, with a 5.023% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ين ياباني إلى البر الإثيوبي has fluctuated between a high of ٠٫٧٥٠ on 13-08-2024 and a low of ٠٫٦٩٤ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a -2.664% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى بير إثيوبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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