سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الين الياباني حاليًا 0.99437 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.103% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.125% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 0.997456 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.992315 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.434%.