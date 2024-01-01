История обменного курса японская иена–эфиопские быры

Обменный курс японские иены/эфиопские быры сейчас составляет 0,801, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.334% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/эфиопские быры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,804, и минимумом, равным 0,783, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.508%.