دينار أردني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل JOD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
869182 xof

1.00000 JOD = 869.18200 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.61311.436891.661190.963318.3202
1GBP1.153411.22945102.211.657361.916081.1110721.1312
1USD0.938150.813372183.13451.348051.558480.903917.1875
1INR0.0112850.009783810.012028710.01621530.01874650.01087270.206743

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 JOD869.18200 XOF
5 JOD4345.91000 XOF
10 JOD8691.82000 XOF
20 JOD17383.64000 XOF
50 JOD43459.10000 XOF
100 JOD86918.20000 XOF
250 JOD217295.50000 XOF
500 JOD434591.00000 XOF
1000 JOD869182.00000 XOF
2000 JOD1738364.00000 XOF
5000 JOD4345910.00000 XOF
10000 JOD8691820.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الدينار الأردني
1 XOF0.00115 JOD
5 XOF0.00575 JOD
10 XOF0.01151 JOD
20 XOF0.02301 JOD
50 XOF0.05753 JOD
100 XOF0.11505 JOD
250 XOF0.28763 JOD
500 XOF0.57525 JOD
1000 XOF1.15051 JOD
2000 XOF2.30102 JOD
5000 XOF5.75255 JOD
10000 XOF11.50510 JOD