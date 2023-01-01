1 دينار أردني إلى فرنك قمري

تحويل JOD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
٦٥٦ kmf

1.00000 JOD = 656.16100 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JOD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 KMF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678250.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.925521.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.583030.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.0190360.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / فرنك جزر القمر
1 JOD656.16100 KMF
5 JOD3280.80500 KMF
10 JOD6561.61000 KMF
20 JOD13123.22000 KMF
50 JOD32808.05000 KMF
100 JOD65616.10000 KMF
250 JOD164040.25000 KMF
500 JOD328080.50000 KMF
1000 JOD656161.00000 KMF
2000 JOD1312322.00000 KMF
5000 JOD3280805.00000 KMF
10000 JOD6561610.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الدينار الأردني
1 KMF0.00152 JOD
5 KMF0.00762 JOD
10 KMF0.01524 JOD
20 KMF0.03048 JOD
50 KMF0.07620 JOD
100 KMF0.15240 JOD
250 KMF0.38101 JOD
500 KMF0.76201 JOD
1000 KMF1.52402 JOD
2000 KMF3.04804 JOD
5000 KMF7.62010 JOD
10000 KMF15.24020 JOD