غورد هايتي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل HTG إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٦٫٠٤ shp

1.00000 HTG = 0.00604 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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HTG إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065488.57051.438561.660150.963818.3281
1GBP1.1535411.2288102.1551.659191.914761.1117821.139
1USD0.938650.813802183.13361.350251.558240.904617.203
1INR0.01129040.009789090.012028810.01624190.01874380.01088130.206932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / جنيه سانت هيلانة
1 HTG0.00604 SHP
5 HTG0.03022 SHP
10 HTG0.06044 SHP
20 HTG0.12088 SHP
50 HTG0.30221 SHP
100 HTG0.60442 SHP
250 HTG1.51105 SHP
500 HTG3.02211 SHP
1000 HTG6.04421 SHP
2000 HTG12.08842 SHP
5000 HTG30.22105 SHP
10000 HTG60.44210 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Haiti Gourde
1 SHP165.44700 HTG
5 SHP827.23500 HTG
10 SHP1654.47000 HTG
20 SHP3308.94000 HTG
50 SHP8272.35000 HTG
100 SHP16544.70000 HTG
250 SHP41361.75000 HTG
500 SHP82723.50000 HTG
1000 SHP165447.00000 HTG
2000 SHP330894.00000 HTG
5000 SHP827235.00000 HTG
10000 SHP1654470.00000 HTG