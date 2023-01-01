غورد هايتي إلى فلورن أروبي

تحويل HTG إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١٣٫٤٢ awg

1.00000 HTG = 0.01342 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:5 UTC
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HTG إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06488.47431.438531.661460.963318.334
1GBP1.1527411.2265101.9871.658231.915211.1104321.1341
1USD0.939850.815328183.15251.3521.561520.905517.2312
1INR0.01130270.009805220.012026110.01625930.0187790.01088960.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / Aruban Florin
1 HTG0.01342 AWG
5 HTG0.06708 AWG
10 HTG0.13417 AWG
20 HTG0.26834 AWG
50 HTG0.67084 AWG
100 HTG1.34168 AWG
250 HTG3.35420 AWG
500 HTG6.70840 AWG
1000 HTG13.41680 AWG
2000 HTG26.83360 AWG
5000 HTG67.08400 AWG
10000 HTG134.16800 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Haiti Gourde
1 AWG74.53310 HTG
5 AWG372.66550 HTG
10 AWG745.33100 HTG
20 AWG1490.66200 HTG
50 AWG3726.65500 HTG
100 AWG7453.31000 HTG
250 AWG18633.27500 HTG
500 AWG37266.55000 HTG
1000 AWG74533.10000 HTG
2000 AWG149066.20000 HTG
5000 AWG372665.50000 HTG
10000 AWG745331.00000 HTG