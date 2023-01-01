Bolivian Boliviano (BOB)
اسم العملة
Bolivian Boliviano
رمز العملة
Bs
سعر الصرف BOB
|USD
|CAD
|CLP
|NGN
|EUR
|GBP
|JPY
|PHP
|من BOB
|0.14420
|0.19428
|127.37600
|111.26200
|0.13541
|0.11698
|21.39370
|8.17916
|إلى BOB
|6.93500
|5.14714
|0.00785
|0.00899
|7.38473
|8.54877
|0.04674
|0.12226
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.