Bolivian Boliviano (BOB)

اسم العملة

Bolivian Boliviano

رمز العملة

Bs

سعر الصرف BOB

 USDCADCLPNGNEURGBPJPYPHP
من BOB0.144200.19428127.37600111.262000.135410.1169821.393708.17916
إلى BOB6.935005.147140.007850.008997.384738.548770.046740.12226

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