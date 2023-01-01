بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

تحويل BOB إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١٢٩٫٧٦ chf

1.00000 BOB = 0.12976 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:57 UTC
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BOB إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.3781.434911.660470.9569518.2162
1GBP1.1582811.2318102.3691.662071.923341.1084121.0999
1USD0.940350.81182183.1051.34931.56140.899917.1293
1INR0.0113150.009768610.01203310.01623610.01878830.01082850.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الفرنك السويسري
1 BOB0.12976 CHF
5 BOB0.64881 CHF
10 BOB1.29762 CHF
20 BOB2.59524 CHF
50 BOB6.48810 CHF
100 BOB12.97620 CHF
250 BOB32.44050 CHF
500 BOB64.88100 CHF
1000 BOB129.76200 CHF
2000 BOB259.52400 CHF
5000 BOB648.81000 CHF
10000 BOB1297.62000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bolivian Boliviano
1 CHF7.70641 BOB
5 CHF38.53205 BOB
10 CHF77.06410 BOB
20 CHF154.12820 BOB
50 CHF385.32050 BOB
100 CHF770.64100 BOB
250 CHF1926.60250 BOB
500 CHF3853.20500 BOB
1000 CHF7706.41000 BOB
2000 CHF15412.82000 BOB
5000 CHF38532.05000 BOB
10000 CHF77064.10000 BOB