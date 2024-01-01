Боливийский боливиано (BOB)
Название валюты
Боливийский боливиано
Символ валюты
Bs
Обменный курс для BOB
|USD
|CAD
|CLP
|NGN
|EUR
|GBP
|JPY
|PHP
|Из BOB
|0.14472
|0.19798
|135.55000
|234.71500
|0.13244
|0.11148
|22.62740
|8.44314
|В BOB
|6.91000
|5.05098
|0.00738
|0.00426
|7.55056
|8.97022
|0.04419
|0.11844
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