Боливийский боливиано (BOB)

Название валюты

Боливийский боливиано

Bs

Обменный курс для BOB

 USD CAD CLP NGN EUR GBP JPY PHP
Из BOB0.14472 0.19798 135.55000 234.71500 0.13244 0.11148 22.62740 8.44314
В BOB6.91000 5.05098 0.00738 0.00426 7.55056 8.97022 0.04419 0.11844

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