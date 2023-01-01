بوليفيانو بوليفي إلى ريال برازيلي

تحويل BOB إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٧٠٣٫٧١ brl

1.00000 BOB = 0.70371 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BOB إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.38111.434821.660290.956818.2172
1GBP1.1583511.2319102.3761.662021.923191.1083121.1018
1USD0.94030.811754183.1041.349151.561160.899717.1295
1INR0.01131460.009767930.012033110.01623450.01878560.01082620.206121

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الريال البرازيلي
1 BOB0.70371 BRL
5 BOB3.51853 BRL
10 BOB7.03706 BRL
20 BOB14.07412 BRL
50 BOB35.18530 BRL
100 BOB70.37060 BRL
250 BOB175.92650 BRL
500 BOB351.85300 BRL
1000 BOB703.70600 BRL
2000 BOB1407.41200 BRL
5000 BOB3518.53000 BRL
10000 BOB7037.06000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bolivian Boliviano
1 BRL1.42105 BOB
5 BRL7.10525 BOB
10 BRL14.21050 BOB
20 BRL28.42100 BOB
50 BRL71.05250 BOB
100 BRL142.10500 BOB
250 BRL355.26250 BOB
500 BRL710.52500 BOB
1000 BRL1421.05000 BOB
2000 BRL2842.10000 BOB
5000 BRL7105.25000 BOB
10000 BRL14210.50000 BOB