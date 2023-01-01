بوليفيانو بوليفي إلى روبية سريلانكي

تحويل BOB إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٤٦٬٧٩١٫٦٠ lkr

1.00000 BOB = 46.79160 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BOB إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0633588.38141.434511.660840.9567518.2101
1GBP1.1580811.2316102.3661.661491.923621.1079921.0914
1USD0.94030.811952183.1161.349051.561890.899817.1252
1INR0.01131460.00976890.012031410.01623090.01879170.01082580.20604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / روبية سريلانكية
1 BOB46.79160 LKR
5 BOB233.95800 LKR
10 BOB467.91600 LKR
20 BOB935.83200 LKR
50 BOB2339.58000 LKR
100 BOB4679.16000 LKR
250 BOB11697.90000 LKR
500 BOB23395.80000 LKR
1000 BOB46791.60000 LKR
2000 BOB93583.20000 LKR
5000 BOB233958.00000 LKR
10000 BOB467916.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bolivian Boliviano
1 LKR0.02137 BOB
5 LKR0.10686 BOB
10 LKR0.21371 BOB
20 LKR0.42743 BOB
50 LKR1.06856 BOB
100 LKR2.13713 BOB
250 LKR5.34282 BOB
500 LKR10.68565 BOB
1000 LKR21.37130 BOB
2000 LKR42.74260 BOB
5000 LKR106.85650 BOB
10000 LKR213.71300 BOB