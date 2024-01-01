Bolivya bolivyanosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BOB → LKR çevirin

1.000 bob
43.071,20 lkr

1,000 BOB = 43,07 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADCLPNGNEURGBPJPYPHP
1 USD11,377969,51.239,860,940,803153,26556,629
1 CAD0,7261703,888900,1780,6820,583111,27541,114
1 CLP0,0010,00111,2790,0010,0010,1580,058
1 NGN0,0010,0010,78210,0010,0010,1240,046

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bolivya bolivyanosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BOB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BOB → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bolivya bolivyanosu için en iyi döviz çiftleri

BOB → USD

BOB → CAD

BOB → CLP

BOB → NGN

BOB → EUR

BOB → GBP

BOB → JPY

BOB → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Sri Lanka Rupisi
1 BOB43,07120 LKR
5 BOB215,35600 LKR
10 BOB430,71200 LKR
20 BOB861,42400 LKR
50 BOB2.153,56000 LKR
100 BOB4.307,12000 LKR
250 BOB10.767,80000 LKR
500 BOB21.535,60000 LKR
1000 BOB43.071,20000 LKR
2000 BOB86.142,40000 LKR
5000 BOB215.356,00000 LKR
10000 BOB430.712,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bolivya Bolivyanosu
1 LKR0,02322 BOB
5 LKR0,11609 BOB
10 LKR0,23217 BOB
20 LKR0,46435 BOB
50 LKR1,16087 BOB
100 LKR2,32174 BOB
250 LKR5,80435 BOB
500 LKR11,60870 BOB
1000 LKR23,21740 BOB
2000 LKR46,43480 BOB
5000 LKR116,08700 BOB
10000 LKR232,17400 BOB