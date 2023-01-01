بوليفيانو بوليفي إلى ليرة لبنانية

تحويل BOB إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
2167270 lbp

1.00000 BOB = 2167.27000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BOB إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.41161.434881.660730.9569518.2153
1GBP1.1580111.23175102.3791.661571.923111.1081621.0931
1USD0.94010.811853183.1171.348951.561280.899717.1245
1INR0.01131070.009767590.012031210.01622950.01878410.01082450.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / جنيه لبناني
1 BOB2167.27000 LBP
5 BOB10836.35000 LBP
10 BOB21672.70000 LBP
20 BOB43345.40000 LBP
50 BOB108363.50000 LBP
100 BOB216727.00000 LBP
250 BOB541817.50000 LBP
500 BOB1083635.00000 LBP
1000 BOB2167270.00000 LBP
2000 BOB4334540.00000 LBP
5000 BOB10836350.00000 LBP
10000 BOB21672700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Bolivian Boliviano
1 LBP0.00046 BOB
5 LBP0.00231 BOB
10 LBP0.00461 BOB
20 LBP0.00923 BOB
50 LBP0.02307 BOB
100 LBP0.04614 BOB
250 LBP0.11535 BOB
500 LBP0.23071 BOB
1000 LBP0.46141 BOB
2000 LBP0.92282 BOB
5000 LBP2.30706 BOB
10000 LBP4.61411 BOB