بوليفيانو بوليفي إلى شلن تنزاني

تحويل BOB إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
361211 tzs

1.00000 BOB = 361.21100 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:8 UTC
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BOB إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063888.43371.435121.659850.957218.2168
1GBP1.1578111.23165102.3871.661561.921751.1082621.0911
1USD0.940.811919183.131.349051.560310.899817.1243
1INR0.01130790.009766860.012029410.01622820.01876950.0108240.205994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الشلن التنزاني
1 BOB361.21100 TZS
5 BOB1806.05500 TZS
10 BOB3612.11000 TZS
20 BOB7224.22000 TZS
50 BOB18060.55000 TZS
100 BOB36121.10000 TZS
250 BOB90302.75000 TZS
500 BOB180605.50000 TZS
1000 BOB361211.00000 TZS
2000 BOB722422.00000 TZS
5000 BOB1806055.00000 TZS
10000 BOB3612110.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bolivian Boliviano
1 TZS0.00277 BOB
5 TZS0.01384 BOB
10 TZS0.02768 BOB
20 TZS0.05537 BOB
50 TZS0.13842 BOB
100 TZS0.27685 BOB
250 TZS0.69212 BOB
500 TZS1.38423 BOB
1000 TZS2.76846 BOB
2000 TZS5.53692 BOB
5000 TZS13.84230 BOB
10000 TZS27.68460 BOB