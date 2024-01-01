Bolivya bolivyanosundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BOB → TZS çevirin

1.000 bob
371.742 tzs

1,000 BOB = 371,7 TZS

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bolivya bolivyanosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BOB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BOB → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bolivya bolivyanosu için en iyi döviz çiftleri

BOB → USD

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BOB → NGN

BOB → EUR

BOB → GBP

BOB → JPY

BOB → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Tanzanya Şilini
1 BOB371,74200 TZS
5 BOB1.858,71000 TZS
10 BOB3.717,42000 TZS
20 BOB7.434,84000 TZS
50 BOB18.587,10000 TZS
100 BOB37.174,20000 TZS
250 BOB92.935,50000 TZS
500 BOB185.871,00000 TZS
1000 BOB371.742,00000 TZS
2000 BOB743.484,00000 TZS
5000 BOB1.858.710,00000 TZS
10000 BOB3.717.420,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bolivya Bolivyanosu
1 TZS0,00269 BOB
5 TZS0,01345 BOB
10 TZS0,02690 BOB
20 TZS0,05380 BOB
50 TZS0,13450 BOB
100 TZS0,26900 BOB
250 TZS0,67251 BOB
500 TZS1,34502 BOB
1000 TZS2,69004 BOB
2000 TZS5,38008 BOB
5000 TZS13,45020 BOB
10000 TZS26,90040 BOB