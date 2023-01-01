10 Tanzanya şilininden Bolivya bolivyanosuna
Reel döviz kuru ile TZS → BOB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Tanzanya Şilini
|1 BOB
|362.71700 TZS
|5 BOB
|1813.58500 TZS
|10 BOB
|3627.17000 TZS
|20 BOB
|7254.34000 TZS
|50 BOB
|18135.85000 TZS
|100 BOB
|36271.70000 TZS
|250 BOB
|90679.25000 TZS
|500 BOB
|181358.50000 TZS
|1000 BOB
|362717.00000 TZS
|2000 BOB
|725434.00000 TZS
|5000 BOB
|1813585.00000 TZS
|10000 BOB
|3627170.00000 TZS