بوليفيانو بوليفي إلى روبية موريشية

تحويل BOB إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٦٬٤٨١٫٦١ mur

1.00000 BOB = 6.48161 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:14 UTC
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BOB إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.40481.434851.660710.9569518.2153
1GBP1.1579411.2316102.3691.661491.923021.1080921.0925
1USD0.94020.811952183.11851.349051.56140.8997517.1261
1INR0.01131160.009768610.01203110.01623040.01878530.01082490.206044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Mauritian Rupee
1 BOB6.48161 MUR
5 BOB32.40805 MUR
10 BOB64.81610 MUR
20 BOB129.63220 MUR
50 BOB324.08050 MUR
100 BOB648.16100 MUR
250 BOB1620.40250 MUR
500 BOB3240.80500 MUR
1000 BOB6481.61000 MUR
2000 BOB12963.22000 MUR
5000 BOB32408.05000 MUR
10000 BOB64816.10000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bolivian Boliviano
1 MUR0.15428 BOB
5 MUR0.77141 BOB
10 MUR1.54283 BOB
20 MUR3.08566 BOB
50 MUR7.71415 BOB
100 MUR15.42830 BOB
250 MUR38.57075 BOB
500 MUR77.14150 BOB
1000 MUR154.28300 BOB
2000 MUR308.56600 BOB
5000 MUR771.41500 BOB
10000 MUR1542.83000 BOB