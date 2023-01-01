بوليفيانو بوليفي إلى دولار أسترالي

تحويل BOB إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
225.08 aud

1.00000 BOB = 0.22508 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:55 UTC
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BOB إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39581.435061.660190.956818.2177
1GBP1.1583511.23205102.3961.662341.923121.1083121.1029
1USD0.94020.811655183.111.349251.560910.899717.1283
1INR0.01131280.009766040.012032210.01623450.01878130.01082540.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار أسترالي
1 BOB0.22508 AUD
5 BOB1.12539 AUD
10 BOB2.25078 AUD
20 BOB4.50156 AUD
50 BOB11.25390 AUD
100 BOB22.50780 AUD
250 BOB56.26950 AUD
500 BOB112.53900 AUD
1000 BOB225.07800 AUD
2000 BOB450.15600 AUD
5000 BOB1125.39000 AUD
10000 BOB2250.78000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bolivian Boliviano
1 AUD4.44291 BOB
5 AUD22.21455 BOB
10 AUD44.42910 BOB
20 AUD88.85820 BOB
50 AUD222.14550 BOB
100 AUD444.29100 BOB
250 AUD1110.72750 BOB
500 AUD2221.45500 BOB
1000 AUD4442.91000 BOB
2000 AUD8885.82000 BOB
5000 AUD22214.55000 BOB
10000 AUD44429.10000 BOB