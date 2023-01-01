بوليفيانو بوليفي إلى روبية باكستانية

تحويل BOB إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٤٢٬٢٣١٫٤٠ pkr

1.00000 BOB = 42.23140 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BOB إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.40131.434611.660160.957218.2156
1GBP1.1582111.23175102.3871.661571.922811.1086421.0974
1USD0.940250.811853183.1231.348951.561040.8999517.128
1INR0.0113120.009766890.012030410.01622840.01877980.01082670.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Pakistani Rupee
1 BOB42.23140 PKR
5 BOB211.15700 PKR
10 BOB422.31400 PKR
20 BOB844.62800 PKR
50 BOB2111.57000 PKR
100 BOB4223.14000 PKR
250 BOB10557.85000 PKR
500 BOB21115.70000 PKR
1000 BOB42231.40000 PKR
2000 BOB84462.80000 PKR
5000 BOB211157.00000 PKR
10000 BOB422314.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Bolivian Boliviano
1 PKR0.02368 BOB
5 PKR0.11840 BOB
10 PKR0.23679 BOB
20 PKR0.47358 BOB
50 PKR1.18395 BOB
100 PKR2.36790 BOB
250 PKR5.91975 BOB
500 PKR11.83950 BOB
1000 PKR23.67900 BOB
2000 PKR47.35800 BOB
5000 PKR118.39500 BOB
10000 PKR236.79000 BOB