Bolivya bolivyanosundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile BOB → PKR çevirin

1.000 bob
40.106,50 pkr

1,000 BOB = 40,11 PKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADCLPNGNEURGBPJPYPHP
1 USD11,377969,51.239,860,940,803153,26556,629
1 CAD0,7261703,888900,1780,6820,583111,27541,114
1 CLP0,0010,00111,2790,0010,0010,1580,058
1 NGN0,0010,0010,78210,0010,0010,1240,046

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bolivya bolivyanosundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BOB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BOB → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bolivya bolivyanosu için en iyi döviz çiftleri

BOB → USD

BOB → CAD

BOB → CLP

BOB → NGN

BOB → EUR

BOB → GBP

BOB → JPY

BOB → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Pakistan Rupisi
1 BOB40,10650 PKR
5 BOB200,53250 PKR
10 BOB401,06500 PKR
20 BOB802,13000 PKR
50 BOB2.005,32500 PKR
100 BOB4.010,65000 PKR
250 BOB10.026,62500 PKR
500 BOB20.053,25000 PKR
1000 BOB40.106,50000 PKR
2000 BOB80.213,00000 PKR
5000 BOB200.532,50000 PKR
10000 BOB401.065,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bolivya Bolivyanosu
1 PKR0,02493 BOB
5 PKR0,12467 BOB
10 PKR0,24934 BOB
20 PKR0,49867 BOB
50 PKR1,24668 BOB
100 PKR2,49336 BOB
250 PKR6,23340 BOB
500 PKR12,46680 BOB
1000 PKR24,93360 BOB
2000 PKR49,86720 BOB
5000 PKR124,66800 BOB
10000 PKR249,33600 BOB