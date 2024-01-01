250 Pakistan rupisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile PKR → BOB çevirin

1,000₨ PKR = 0,02492Bs BOB

09:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 PKR → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02490,0250
Düşük0,02480,0247
Ortalama0,02490,0248
Değişim0.02%0.34%
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1 PKR → BOB istatistikleri

PKR → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0249, en düşük 0,0248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0249 oldu. PKR → BOB kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

PKR → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0250, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0248 oldu. PKR → BOB kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3990,7923,6731,413,75434,509
1 EUR1,055189,070,8363,8761,4883,96136,419
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,54914,6371,784,73943,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bolivya Bolivyanosu
1 PKR0,02492 BOB
5 PKR0,12460 BOB
10 PKR0,24920 BOB
20 PKR0,49840 BOB
50 PKR1,24601 BOB
100 PKR2,49201 BOB
250 PKR6,23003 BOB
500 PKR12,46005 BOB
1000 PKR24,92010 BOB
2000 PKR49,84020 BOB
5000 PKR124,60050 BOB
10000 PKR249,20100 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Pakistan Rupisi
1 BOB40,12820 PKR
5 BOB200,64100 PKR
10 BOB401,28200 PKR
20 BOB802,56400 PKR
50 BOB2.006,41000 PKR
100 BOB4.012,82000 PKR
250 BOB10.032,05000 PKR
500 BOB20.064,10000 PKR
1000 BOB40.128,20000 PKR
2000 BOB80.256,40000 PKR
5000 BOB200.641,00000 PKR
10000 BOB401.282,00000 PKR