بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

تحويل BOB إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
16199 xpf

1.00000 BOB = 16.19900 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:8 UTC
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BOB إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.42331.434981.65970.957218.2175
1GBP1.1580111.23175102.3931.661691.921911.1084521.0956
1USD0.94010.811853183.1281.349051.560310.899917.1265
1INR0.01130920.00976630.012029610.01622860.01876990.01082550.206026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / فرنك الـ CFP
1 BOB16.19900 XPF
5 BOB80.99500 XPF
10 BOB161.99000 XPF
20 BOB323.98000 XPF
50 BOB809.95000 XPF
100 BOB1619.90000 XPF
250 BOB4049.75000 XPF
500 BOB8099.50000 XPF
1000 BOB16199.00000 XPF
2000 BOB32398.00000 XPF
5000 BOB80995.00000 XPF
10000 BOB161990.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bolivian Boliviano
1 XPF0.06173 BOB
5 XPF0.30866 BOB
10 XPF0.61732 BOB
20 XPF1.23464 BOB
50 XPF3.08661 BOB
100 XPF6.17322 BOB
250 XPF15.43305 BOB
500 XPF30.86610 BOB
1000 XPF61.73220 BOB
2000 XPF123.46440 BOB
5000 XPF308.66100 BOB
10000 XPF617.32200 BOB