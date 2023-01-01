بوليفيانو بوليفي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BOB إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١١٬٩٨١٫٥٠ btn

1.00000 BOB = 11.98150 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BOB إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.38111.434821.660290.956818.2172
1GBP1.1583511.2319102.3761.662021.923191.1083121.1018
1USD0.94030.811754183.1041.349151.561160.899717.1295
1INR0.01131460.009767930.012033110.01623450.01878560.01082620.206121

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بوليفيانو بوليفيا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / نغولتروم بوتاني
1 BOB11.98150 BTN
5 BOB59.90750 BTN
10 BOB119.81500 BTN
20 BOB239.63000 BTN
50 BOB599.07500 BTN
100 BOB1198.15000 BTN
250 BOB2995.37500 BTN
500 BOB5990.75000 BTN
1000 BOB11981.50000 BTN
2000 BOB23963.00000 BTN
5000 BOB59907.50000 BTN
10000 BOB119815.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bolivian Boliviano
1 BTN0.08346 BOB
5 BTN0.41731 BOB
10 BTN0.83462 BOB
20 BTN1.66924 BOB
50 BTN4.17310 BOB
100 BTN8.34621 BOB
250 BTN20.86552 BOB
500 BTN41.73105 BOB
1000 BTN83.46210 BOB
2000 BTN166.92420 BOB
5000 BTN417.31050 BOB
10000 BTN834.62100 BOB