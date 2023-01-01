ألف نغولتروم بوتاني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل BTN إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٨٣٫٧٤ bob

1.00000 BTN = 0.08374 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BTN إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.078889.26751.465331.666740.954418.4091
1GBP1.1691811.2613104.3691.713221.948711.1158721.5233
1USD0.926950.792833182.7471.35831.5450.884717.0644
1INR0.01120230.009581410.01208510.01641510.01867130.01069160.206224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bolivian Boliviano
1 BTN0.08374 BOB
5 BTN0.41870 BOB
10 BTN0.83739 BOB
20 BTN1.67478 BOB
50 BTN4.18696 BOB
100 BTN8.37392 BOB
250 BTN20.93480 BOB
500 BTN41.86960 BOB
1000 BTN83.73920 BOB
2000 BTN167.47840 BOB
5000 BTN418.69600 BOB
10000 BTN837.39200 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / نغولتروم بوتاني
1 BOB11.94180 BTN
5 BOB59.70900 BTN
10 BOB119.41800 BTN
20 BOB238.83600 BTN
50 BOB597.09000 BTN
100 BOB1194.18000 BTN
250 BOB2985.45000 BTN
500 BOB5970.90000 BTN
1000 BOB11941.80000 BTN
2000 BOB23883.60000 BTN
5000 BOB59709.00000 BTN
10000 BOB119418.00000 BTN