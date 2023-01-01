بوليفيانو بوليفي إلى فورنت مجري

تحويل BOB إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٥٢٬٢٠٥ huf

1.00000 BOB = 52.20530 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BOB إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.38441.434811.660730.9571518.2157
1GBP1.1584111.2317102.3681.661811.923481.1087721.0977
1USD0.940350.811886183.1111.34921.561650.917.1289
1INR0.01131420.00976870.012032110.01623370.01878990.01082890.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Hungarian Forint
1 BOB52.20530 HUF
5 BOB261.02650 HUF
10 BOB522.05300 HUF
20 BOB1044.10600 HUF
50 BOB2610.26500 HUF
100 BOB5220.53000 HUF
250 BOB13051.32500 HUF
500 BOB26102.65000 HUF
1000 BOB52205.30000 HUF
2000 BOB104410.60000 HUF
5000 BOB261026.50000 HUF
10000 BOB522053.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Bolivian Boliviano
2000 HUF38.31020 BOB
5000 HUF95.77550 BOB
10000 HUF191.55100 BOB
15000 HUF287.32650 BOB
20000 HUF383.10200 BOB
30000 HUF574.65300 BOB
40000 HUF766.20400 BOB
50000 HUF957.75500 BOB
60000 HUF1149.30600 BOB
100000 HUF1915.51000 BOB
150000 HUF2873.26500 BOB
200000 HUF3831.02000 BOB