1 كولون كوستاريكي إلى دولار بربادوسي

تحويل CRC إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1 crc
0.00 bbd

₡1.000 CRC = Bds$0.003778 BBD

Mid-market exchange rate at 14:47
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CRC إلى BBD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7191.5011.6550.94920.645
1 GBP1.1711.278107.2911.7561.9361.1124.15
1 USD0.9150.782183.9421.3741.5150.86918.895
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار بربادوسي
1 CRC٠٫٠٠٣٧٨ BBD
5 CRC٠٫٠١٨٨٩ BBD
10 CRC٠٫٠٣٧٧٨ BBD
20 CRC٠٫٠٧٥٥٦ BBD
50 CRC٠٫١٨٨٨٩ BBD
100 CRC٠٫٣٧٧٧٩ BBD
250 CRC٠٫٩٤٤٤٨ BBD
500 CRC١٫٨٨٨٩٥ BBD
1000 CRC٣٫٧٧٧٩٠ BBD
2000 CRC٧٫٥٥٥٨٠ BBD
5000 CRC١٨٫٨٨٩٥٠ BBD
10000 CRC٣٧٫٧٧٩٠٠ BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / كوستاريكا كولوين
1 BBD٢٦٤٫٦٩٨٠٠ CRC
5 BBD١٬٣٢٣٫٤٩٠٠٠ CRC
10 BBD٢٬٦٤٦٫٩٨٠٠٠ CRC
20 BBD٥٬٢٩٣٫٩٦٠٠٠ CRC
50 BBD١٣٬٢٣٤٫٩٠٠٠٠ CRC
100 BBD٢٦٬٤٦٩٫٨٠٠٠٠ CRC
250 BBD٦٦٬١٧٤٫٥٠٠٠٠ CRC
500 BBD١٣٢٬٣٤٩٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 BBD٢٦٤٬٦٩٨٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 BBD٥٢٩٬٣٩٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 BBD١٬٣٢٣٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 BBD٢٬٦٤٦٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC