دولار بربادوسي إلى دينار بحريني

تحويل BBD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bbd
١٨٦٫٧٠٧ bhd

1.00000 BBD = 0.18671 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:25 UTC
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BBD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863151.063488.34731.434691.659230.9572518.2125
1GBP1.1585511.23205102.3591.662221.922371.1090221.101
1USD0.94040.811655183.081.349151.560310.9001517.1267
1INR0.0113190.009769560.012036610.01623920.01878080.01083470.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بربادوسي / Bahraini Dinar
1 BBD0.18671 BHD
5 BBD0.93354 BHD
10 BBD1.86707 BHD
20 BBD3.73414 BHD
50 BBD9.33535 BHD
100 BBD18.67070 BHD
250 BBD46.67675 BHD
500 BBD93.35350 BHD
1000 BBD186.70700 BHD
2000 BBD373.41400 BHD
5000 BBD933.53500 BHD
10000 BBD1867.07000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار بربادوسي
1 BHD5.35599 BBD
5 BHD26.77995 BBD
10 BHD53.55990 BBD
20 BHD107.11980 BBD
50 BHD267.79950 BBD
100 BHD535.59900 BBD
250 BHD1338.99750 BBD
500 BHD2677.99500 BBD
1000 BHD5355.99000 BBD
2000 BHD10711.98000 BBD
5000 BHD26779.95000 BBD
10000 BHD53559.90000 BBD