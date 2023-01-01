5000 فرنك سويسري إلى دينار تونسي

تحويل XPF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

5000 xpf
139.793 tnd

1.00000 XPF = 0.02796 TND

Mid-market exchange rate at 04:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.25750.92383.18250.8071351.54561.37065
1 SGD0.739864113.50810.68290961.54370.597171.143531.01409
1 ZAR0.0547720.074029910.05055574.556070.04420840.08465540.0750733
1 EUR1.08341.4643219.7802190.11990.874451.67451.48496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Tunisian Dinar
1 XPF0.02796 TND
5 XPF0.13979 TND
10 XPF0.27959 TND
20 XPF0.55917 TND
50 XPF1.39793 TND
100 XPF2.79587 TND
250 XPF6.98968 TND
500 XPF13.97935 TND
1000 XPF27.95870 TND
2000 XPF55.91740 TND
5000 XPF139.79350 TND
10000 XPF279.58700 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / فرنك الـ CFP
1 TND35.76700 XPF
5 TND178.83500 XPF
10 TND357.67000 XPF
20 TND715.34000 XPF
50 TND1788.35000 XPF
100 TND3576.70000 XPF
250 TND8941.75000 XPF
500 TND17883.50000 XPF
1000 TND35767.00000 XPF
2000 TND71534.00000 XPF
5000 TND178835.00000 XPF
10000 TND357670.00000 XPF